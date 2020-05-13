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Петрашко обговорив з послом Великої Британії питання активізації торговельно-економічної співпраці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко обговорив з послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Меліндою Сіммонс питання активізації торговельно-економічної співпраці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Петрашко обговорив з послом Великої Британії питання активізації торговельно-економічної співпраці

"У 2019 році Велика Британія інвестувала в економіку України понад 2 млрд дол. США та увійшла у ТОП-3 основних країн-інвесторів нашої держави. Ми зацікавлені у збереженні існуючого рівня торгово-економічних відносин та, з огляду на вихід Британії з ЄС, сподіваємося, що найближчим часом буде підписана Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії", - зауважив Петрашко.

За його словами, нова угода стане гарантією забезпечення безперебійного ланцюга торгових поставок, що сприятиме продовольчій безпеці обох країн.

"Сторони обговорили перспективні напрями співпраці, зокрема, у сфері агропромислового комплексу, енергоефективних технологій, нарощуванні експорту української с/г та металургійної продукції, реалізації двосторонніх інвестиційних проектів, залучення британського досвіду в розвиток інструментів державно-приватного партнерства, залученні прямих іноземних інвестицій", - зазначається в повідомленні.

Також учасники зустрічі зупинилися на актуальній проблемі поширення COVID-19 у світі та наголосили на важливості обміну досвідом у боротьбі з пандемією.

"Ігор Петрашко зауважив, що до 22 травня в Україні запроваджено карантин з зв’язку з коронавірусом, проте Україна продовжує виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо забезпечення безперебійного постачання сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна та Швеція обговорили заходи у боротьбі з коронавірусом та подальшу співпрацю країн.

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