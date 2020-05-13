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Петрашко обсудил с послом Великобритании вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества

Киев • УНН

 • 10569 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко обсудил с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелиндой Симмонс вопрос активизации торгово-экономического сотрудничества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Петрашко обсудил с послом Великобритании вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества

"В 2019 году Великобритания инвестировала в экономику Украины более 2 млрд долл. США и вошла в ТОП-3 основных стран-инвесторов нашего государства. Мы заинтересованы в сохранении существующего уровня торгово-экономических отношений и, учитывая выход Британии из ЕС, надеемся , что в ближайшее время будет подписано Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", - отметил Петрашко.

По его словам, новое соглашение станет гарантией обеспечения бесперебойной цепи торговых поставок, что будет способствовать продовольственной безопасности обеих стран.

"Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в частности, в сфере агропромышленного комплекса, энергоэффективных технологий, наращивании экспорта украинской с/х и металлургической продукции, реализацию двусторонних инвестиционных проектов, привлечение британского опыта в развитие инструментов государственно-частного партнерства, привлечение прямых иностранных инвестиций", - отмечается в сообщении.

Также участники встречи остановились на актуальной проблеме распространения COVID-19 в мире и подчеркнули важность обмена опытом в борьбе с пандемией.

"Игорь Петрашко отметил, что до 22 мая в Украине введен карантин в связи с коронавирусом, однако Украина продолжает выполнять свои международные обязательства по обеспечению бесперебойного снабжения сельскохозяйственной продукцией на внешние рынки", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина и Швеция обсудили меры по борьбе с коронавирусом и дальнейшее сотрудничество стран.

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