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Петиція про легалізацію порно та еротики в Україні зібрала необхідну кількість підписів: Зеленський має її розглянути

Петиція про легалізацію порно та еротики в Україні зібрала необхідну кількість підписів: Зеленський має її розглянути

Київ • УНН

 • 362416 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. На сайті Офісу Президента Володимира Зеленського зареєстрована петиція про легалізацію еротики та порно на території України. Вона набрала необхідні 25 127 підписів, передає УНН.

Деталі

Автор петиції Тарас Сіромський наголосив, що більшість розвинених держав не мають заборон на порнографічну діяльність.
В Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженням, що він порушує свободу слова. Крім того, даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно - може виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам. Відповідно, він лише шкодить економіці і правам людини в Україні. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців. 

За його словами, сам закон дуже узагальнений і дає простір на його трактування по різному. Зокрема, він погано пояснює, де еротика у мистецтві, а де еротика як порно і була величезна кількість випадків, коли дівчат засуджували саме за еротику по статтях порнографії. Навіть на юридичних консультаціях юристи говорять, що від того, чи дати хабара залежить, як правоохоронна система трактуватиме законодавство. 

Зокрема, величезна кількість грошей платників податків виділяється на закупки порнографічного матеріалу і пошуку «злочинців», хоча всім відома філософія, що без жертви не може бути злочину, замість того, щоб дії кібер-поліції зосередити на боротьбі проти російських кібератак, проти російської дезінформації, ботів, замість того, щоб виділити кошти на українізацію інтернету. Тому пропоную стати правовою державою не лише на папері, але і по факту.

Цитата

«Нам пора рухатись до цивілізованих держав, а не сидіти на рівні країн третього світу, які забороняють жінкам носити коротенькі спіднички чи роздягатись на пляжі. Тим більше зараз, коли багато людей втратили роботу і це ідеальний шанс принести гроші в українські бюджети, коли для багатьох - це єдиний спосіб спілкування з протилежною статтю через особливості зі здоров'ям чи місця перебування, коли такі закони суперечать свободі і цінностям «ЛГБТ» спільнот, коли навіть зараз в інтернеті існують еротичні спільноти від українок для підтримки українських солдат на фронті. Виходить, що ці дівчата, всі онліфанс і вебкам моделі, які пожертвували гроші на ЗСУ автоматично попадають під кримінальну відповідальність. Тому зараз це дуже важливо зняти заборони на еротику та порно і легалізувати їх в Україні», - пояснив він.

Доповнення 

9 липня петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала необхідні 25 тисяч голосів.

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