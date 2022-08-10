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Петиция о легализации порно и эротики в Украине собрала необходимое количество подписей: Зеленский должен ее рассмотреть

Петиция о легализации порно и эротики в Украине собрала необходимое количество подписей: Зеленский должен ее рассмотреть

Киев • УНН

 • 362413 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. На сайте Офиса Президента Владимира Зеленского зарегистрирована петиция о легализации эротики и порно на территории Украины. Она набрала необходимые 25127 подписей, передает УНН.

Детали 

Автор петиции Тарас Сиромский подчеркнул, что большинство развитых государств не имеют запретов на порнографическую деятельность. В Украине этот закон принимался с международными замечаниями, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно, может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он только вредит экономике и правам человека в Украине. А суды за его нарушение напоминают средневековье, что смущает украинцев и шокирует иностранцев. 

По его словам, сам закон очень обобщен и дает простор на его трактовку по разному. В частности, он плохо объясняет, где эротика в искусстве, а где эротика как порно и было множество случаев, когда девушек осуждали именно за эротику по статьям порнографии. Даже на юридических консультациях юристы говорят, что от того, зависит ли дата взятки, как правоохранительная система будет трактовать законодательство. 

В частности, огромное количество денег налогоплательщиков выделяется на закупки порнографического материала и поиска «преступников», хотя всем известна философия, что без жертвы не может быть преступления, вместо того, чтобы действия кибер-полиции сосредоточить на борьбе против российских кибератак, против российской дезинформации, ботов вместо того, чтобы выделить средства на украинизацию интернета. 

Цитата

«Нам пора двигаться к цивилизованным государствам, а не сидеть на уровне стран третьего мира, запрещающих женщинам носить коротенькие юбочки или раздеваться на пляже. Тем более сейчас, когда многие потеряли работу и это идеальный шанс принести деньги в украинские бюджеты, когда для многих - это единственный способ общения с противоположным полом из-за особенностей со здоровьем или места пребывания, когда такие законы противоречат свободе и ценностям «ЛГБТ» сообществ, когда даже сейчас в интернете существуют эротические сообщества от украинок для поддержки украинских солдат на фронте. Выходит, что эти девушки, все онлифанс и вебкам модели, пожертвовавшие деньги на ВСУ, автоматически попадают под уголовную ответственность. Поэтому сейчас это очень важно снять запреты на эротику и порно и легализовать их в Украине», - пояснил он.

Дополнение 

9 июля петиция о легализации однополых браков в Украине набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Украинские Национальные Новости

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