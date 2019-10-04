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Перші зарплати нового Кабміну: міністр у справах ветеранів отримала майже 18 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Міністру у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксані Коляді за вересень після утримання податків виплатили зарплату у 17 980 грн. Про це УНН повідомили у Мінветеранів у відповідь на інформаційний запит.

Перші зарплати нового Кабміну: міністр у справах ветеранів отримала майже 18 тис. грн

"За вересень 2019 року міністру у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Коляді О.В. нарахована заробітна плата у сумі 22 335,77 грн (оклад 15 238,10 грн, надбавка за вислугу років 6 400 грн, індексація заробітної плати 697,67 грн), з яких виплачено після утримання податків 17 980,29 гривень", - йдеться у відповіді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК внесло припис новому міністру у справах ветеранів

Також повідомляється, що середня зарплата у міністерстві у вересні склала майже 11 тис. грн.

"Середньомісячна заробітна плата працівників міністерства за вересень місяць 2019 року склала 10 864,91 грн", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів.

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