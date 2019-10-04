Первые зарплаты нового Кабмина: министр по делам ветеранов получила почти 18 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Министру по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксане Коляде за сентябрь после удержания налогов выплатили зарплату в 17 980 грн. Об этом УНН сообщили в Минветеранов в ответ на информационный запрос.
"За сентябрь 2019 года министру по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Коляде О.В. начислена заработная плата в сумме 22 335,77 грн (оклад 15 238,10 грн, надбавка за выслугу лет 6 400 грн, индексация заработной платы 697,67 грн), из которых выплачено после удержания налогов 17 980,29 гривен", - говорится в ответе.
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Также сообщается, что средняя зарплата в министерстве в сентябре составила почти 11 тыс. грн.
"Среднемесячная заработная плата работников министерства за сентябрь месяц 2019 года составила 10 864,91 грн", - отметили в министерстве.
Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров.