Перші випадки COVID-19 в США були виявлені ще в грудні минулого року - дослідження

Повідомляється, що у дослідженні, опублікованому в понеділок, було виявлено 106 випадків інфікування з 7 389 зразків крові, зібраних у донорів в дев’яти штатах США в період з 13 грудня по 17 січня. Зразки, зібрані Американським Червоним Хрестом, були відправлені в Центри США по контролю і профілактиці захворювань для тестування, щоб визначити наявність антитіл проти вірусу.

“Результати цього звіту припускають, що інфекція SARS-CoV-2 могла бути в США в грудні 2019 року, раніше, ніж передбачалося раніше”, — йдеться в документі.

Так, повідомлення про загадкову пневмонію, що розповсюджується в Ухані у Китаї, вперше з’явилися в кінці грудня 2019 року. Після швидкого поширення по всьому місту в наступні тижні хвороба поширилася по всьому світу, і перший випадок захворювання в США зафіксований 19 січня.

Зазначається, що викриття в статті дослідників з CDC підсилюють розуміння того, що COVID-19 мовчки циркулював у всьому світі раніше, ніж було відомо, і це може знову розпалити дискусію щодо витоків пандемії.

Як повідомлялося, 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила, що ситуацію можна характеризувати як пандемію.

Нагадаємо, голова ВООЗ заявив про нерівномірне поширення коронавірусу у світі.



