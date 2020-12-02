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Перші випадки COVID-19 в США були виявлені ще в грудні минулого року - дослідження

Перші випадки COVID-19 в США були виявлені ще в грудні минулого року - дослідження

Київ • УНН

 • 18913 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Згідно з дослідженням американців встановлено, що перші зараження COVID-19 сталися в США ще в грудні минулого року, що дає додаткові докази того, що коронавірус поширився по всьому світу за кілька тижнів до того, як в Китаї було зареєстровано перші випадки захворювання. Дослідження провели Центри США по контролю та профілактиці захворювань, пише Bloomberg, передає УНН.

Повідомляється, що у дослідженні, опублікованому в понеділок, було виявлено 106 випадків інфікування з 7 389 зразків крові, зібраних у донорів в дев’яти штатах США в період з 13 грудня по 17 січня. Зразки, зібрані Американським Червоним Хрестом, були відправлені в Центри США по контролю і профілактиці захворювань для тестування, щоб визначити наявність антитіл проти вірусу.

“Результати цього звіту припускають, що інфекція SARS-CoV-2 могла бути в США в грудні 2019 року, раніше, ніж передбачалося раніше”, — йдеться в документі.

Так, повідомлення про загадкову пневмонію, що розповсюджується в Ухані у Китаї, вперше з’явилися в кінці грудня 2019 року. Після швидкого поширення по всьому місту в наступні тижні хвороба поширилася по всьому світу, і перший випадок захворювання в США зафіксований 19 січня.

Зазначається, що викриття в статті дослідників з CDC підсилюють розуміння того, що COVID-19 мовчки циркулював у всьому світі раніше, ніж було відомо, і це може знову розпалити дискусію щодо витоків пандемії.

Як повідомлялося, 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила, що ситуацію можна характеризувати як пандемію.

Нагадаємо, голова ВООЗ заявив про нерівномірне поширення коронавірусу у світі.

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