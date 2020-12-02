Первые случаи COVID-19 в США были обнаружены еще в декабре прошлого года - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Согласно исследованию американцев установлено, что первые заражения COVID-19 произошли в США еще в декабре прошлого года, что дает дополнительные доказательства того, что коронавирус распространился по всему миру за несколько недель до того, как в Китае было зарегистрировано первые случаи заболевания. Исследование провели Центры США по контролю и профилактике заболеваний, пишет Bloomberg, передает УНН.
Сообщается, что в исследовании, опубликованном в понедельник, было обнаружено 106 случаев инфицирования из 7389 образцов крови, собранных у доноров в девяти штатах США в период с 13 декабря по 17 января. Образцы, собранные Американским Красным Крестом, были отправлены в Центры США по контролю и профилактике заболеваний для тестирования, чтобы определить наличие антител против вируса.
"Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США в декабре 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее", - говорится в документе.
Так, сообщения о загадочной пневмонии, распространяющейся в Ухане в Китае, впервые появились в конце декабря 2019 года. После быстрого распространения по всему городу в последующие недели болезнь распространилась по всему миру, и первый случай заболевания в США зафиксирован 19 января.
Отмечается, что разоблачения в статье исследователей из CDC усиливают понимание того, что COVID-19 молча циркулировал во всем мире раньше, чем было известно, и это может вновь разжечь дискуссию относительно истоков пандемии.
Как сообщалось, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Напомним, глава ВОЗ заявил о неравномерном распространении коронавируса в мире.