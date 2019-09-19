Перші ракетки України виступатимуть на турнірі "Прем'єр" у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Стали відомі списки гравців основної сітки жіночого турніру у Москві категорії WTA Premier — “ВТБ Кубок Кремля” в якому виступатимуть представниці України, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У числі перших сіяних українська тенісистка Еліна Світоліна, яка зараз займає 3-й рядок світового рейтингу. Вона наразі перша серед усіх тенісисток-учасниць по рейтингу. Одинадцятою в списку спортсменок за рейтингом представлена друга ракетка України Даяна Ястремська, яка наразі обіймає 30 місце в WTA.
Також до списку учасниць потрапили три переможниці турнірів серії “Великого шолома”: Сімона Халеп (6 ракетка світу), Гарбіньє Мугуруса (27), Петра Квітова (7).
Також з топ-10 світового табеля про ранги значиться Кікі Бертенс (8). В цілому в складі 11 тенісисток з першої 30-ки.
Зазначається, що призовий фонд турніру складатиме 1 млн. та 32 тис. дол.
Нагадаємо, що минулого року Світоліна відмовилася від участі у турнірі в Москві.
Як повідомляв УНН, що Світоліна цього сезону показала високий результат на Відкритому чемпіонаті США з тенісу, де вперше зіграла в півфіналі.