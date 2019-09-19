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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58076 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111252 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103098 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110150 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119605 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148645 просмотра

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Первые ракетки Украины будут выступать на турнире "Премьер" в Москве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Стали известны списки игроков основной сетки женского турнира в Москве категории WTA Premier — “ВТБ Кубок Кремля” в котором выступят представительницы Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В числе первых сеяных украинская теннисистка Элина Свитолина, которая сейчас занимает 3-ю строчку мирового рейтинга. Она пока первая среди всех теннисисток-участниц по рейтингу. Одиннадцатой в списке спортсменок по рейтингу представлена вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая сейчас занимает 30 место в WTA.

Также в список участников попали три победительницы турниров серии “Большого шлема”: Симона Халеп (6 ракетка мира), Гарбинье Мугуруса (27), Петра Квитова (7).

Также из топ-10 мирового табеля о рангах значится Бертенс (8). В целом в составе 11 теннисисток из первой 30-ки.
Отмечается, что призовой фонд турнира составит 1 млн. и 32 тыс. долл.

Напомним, что в прошлом году Свитолина отказалась от участия в турнире в Москве.

Как сообщал УНН, что Свитолина в этом сезоне показала высокий результат на Открытом чемпионате США по теннису, где впервые сыграла в полуфинале.

Украинские Национальные Новости

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