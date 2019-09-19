Первые ракетки Украины будут выступать на турнире "Премьер" в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Стали известны списки игроков основной сетки женского турнира в Москве категории WTA Premier — “ВТБ Кубок Кремля” в котором выступят представительницы Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В числе первых сеяных украинская теннисистка Элина Свитолина, которая сейчас занимает 3-ю строчку мирового рейтинга. Она пока первая среди всех теннисисток-участниц по рейтингу. Одиннадцатой в списке спортсменок по рейтингу представлена вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая сейчас занимает 30 место в WTA.
Также в список участников попали три победительницы турниров серии “Большого шлема”: Симона Халеп (6 ракетка мира), Гарбинье Мугуруса (27), Петра Квитова (7).
Также из топ-10 мирового табеля о рангах значится Бертенс (8). В целом в составе 11 теннисисток из первой 30-ки.
Отмечается, что призовой фонд турнира составит 1 млн. и 32 тыс. долл.
Напомним, что в прошлом году Свитолина отказалась от участия в турнире в Москве.
Как сообщал УНН, что Свитолина в этом сезоне показала высокий результат на Открытом чемпионате США по теннису, где впервые сыграла в полуфинале.