Перевізник повідомив про затримку руху Київської кільцевої електрички
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Електропоїзди Київської кільцевої електрички прямуватимуть із відставанням від розкладу через надзвичайну ситуацію на станції Почайна, де стало зле людині, пише УНН з посиланням на Kyiv City Express.
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"Затримка електропоїздів по станції Почайна: виклик невідкладної допомоги для пасажирки. Наразі затримка 30 хвилин і триває. Перепрошуємо за незручність і просимо врахувати, що найближчі декілька рейсів кільцевої прямуватимуть із відставанням від розкладу", - йдеться в повідомленні.
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