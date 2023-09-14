Перевізник повідомив про затримку руху Київської кільцевої електрички

Цитата

"Затримка електропоїздів по станції Почайна: виклик невідкладної допомоги для пасажирки. Наразі затримка 30 хвилин і триває. Перепрошуємо за незручність і просимо врахувати, що найближчі декілька рейсів кільцевої прямуватимуть із відставанням від розкладу", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Укрзалізниця збільшує кількість рейсів між Херсоном та Миколаєвом