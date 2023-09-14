Перевозчик сообщил о задержке движения Киевской кольцевой электрички

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"Задержка электропоездов по станции Почайна: вызов неотложной помощи для пассажирки. Сейчас задержка 30 минут и продолжается. Приносим извинения за неудобство и просим учесть, что ближайшие несколько рейсов кольцевой будут следовать с отставанием от расписания", - говорится в сообщении.

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