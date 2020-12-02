Перевищено епідпоріг: за тиждень в Україні на грип та ГРВІ захворіло близько 200 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні за минулий тиждень на ГРВІ захворіло 199 277 людей, що на 8,6% більше за епідемічний поріг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
«За минулий тиждень в Україні на ГРВІ захворіли 199 277 людей, із них 39,5% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 524,5 на 100 000 населення, що на 8,6% більше епідемічного порога по Україні», - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у країні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу.
За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 5 із 16 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 1 — типу А(Н1)pdm09, 3 — типу B.
«Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 17 644 людини. Повідомлень про летальні випадки не надходило», - додається у повідомленні.
Окрім того, інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 9,1% більше аналогічного періоду минулого сезону.
Додається, що з 28 вересня до 22 листопада 2020 року перехворіло 3,4% населення країни, госпіталізовано 1,5% захворілих осіб, із них 7 486 — діти віком до 17 років. Зареєстровано 203 випадки серед пацієнтів із ГПЗ, серед них у 14 осіб узято зразки матеріалів для одночасного обстеження методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на грип та SARS-CoV-2 — всі негативні на грип, проте чотири зразки виявилися позитивними на SARS-CoV-2.
Окрім того, зареєстровано 181 випадок серед пацієнтів із ТГРІ, з-поміж них для одночасного обстеження методом ПЛР на грип та SARS-CoV-2 взято 18 зразків матеріалів — усі негативні на грип, проте вісім зразків виявилися позитивними на SARS-CoV-2;
Так, з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 101 145 осіб. Відзначається, що до епідсезону 2020–2021 років в Україну має бути поставлено 665 000 доз вакцини.
Нагадаємо, за 47-ий тиждень 2020 року у Києві на грип та ГРВІ захворіли 12 231 особа, що на 1,2% менше порівняно з попереднім тижнем.