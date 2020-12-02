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Превышен эпидпорог: за неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболело около 200 тыс. человек

Превышен эпидпорог: за неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболело около 200 тыс. человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине за прошедшую неделю ОРВИ заболело 199 277 человек, что на 8,6% больше эпидемический порог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минзрава.

“За прошлую неделю в Украине ОРВИ заболели 199 277 человек, из них 39,5% — дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 524,5 на 100 тыс. населения, что на 8,6% больше эпидемического порога по Украине”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в стране зафиксировано спорадическое географическое распространение гриппа.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 5 из 16 образцов материалов определены вирусы гриппа: 1 — типа А (Н1) pdm09, 3 — типа B.

“В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 17644 человека. Сообщений о летальных случаях не поступало”, - добавляется в сообщении.

Кроме того, интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,1% больше аналогичного периода прошлого сезона.

Добавляется, что с 28 сентября по 22 ноября 2020 года переболело 3,4% населения страны, госпитализированы 1,5% заболевших человек, из них 7486 — дети до 17 лет. Зарегистрировано 203 случая среди пациентов с ГПЗ, среди них у 14 человек взяты образцы материалов для одновременного обследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) гриппом и SARS-CoV-2 — все негативные на грипп, однако четыре образца оказались положительными на SARS-CoV- 2.

Кроме того, зарегистрировано 181 случай среди пациентов с ТОРИ, среди них для одновременного обследования методом ПЦР на грипп и SARS-CoV-2 взято 18 образцов материалов — все отрицательные на грипп, однако восемь образцов оказались положительными на SARS-CoV-2.

Так, с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 101 145 человек. Отмечается, что в эпидсезоне 2020-2021 годов в Украину должно быть поставлено 665 тыс. доз вакцины.

Напомним, по сорок седьмой неделю 2020 в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 12231 человек, что на 1,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Украинские Национальные Новости

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