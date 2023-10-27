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Перевірки відновлення багатоповерхівок в Ірпені: Кравченко розповів про один проблемний будинок

Київ • УНН

 • 68271 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Ірпені проводять реконструкцію дитсадка «Веснянка» та капітальний ремонт в трьох багатоквартирних будинках, які постраждали від російських окупантів. Хід відновлювальних робіт перевірив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.

Перевірки відновлення багатоповерхівок в Ірпені: Кравченко розповів про один проблемний будинок

Деталі

Інспекція Київської обласної військової адміністрації виявила порушення під час робіт в багатоквартирному будинку на вулиці Ярославській, 14.

Представник технагляду розповів, що в будинку затягнули роботи по покрівлі.

“Розкрили покрівлю, зробили заходи водовідведення, але вони не досконалі — через що затопило вісім квартир в будинку”, — сказав представник технагляду.

Кравченко заявив, що є відставання від графіка проведення робіт на два тижні через погодні умови.

“Затопило верхні квартири у місцевих жителів, але ми проводили акт обстеження, зафіксували наслідки. Підрядник погодився та гарантував, що відшкодує повністю ці наслідки. Місцеві жителі проговорили, що бачили, що робітники в нетверезому стані перебувають з великою ймовірністю на робочих місцях”, — розповів Кравченко.

За його словами, один співвласник надав можливість будівельникам проживати у своїй квартирі. Там була виявлена особа, яка не зрозуміло чи працює там, але є підозра, що людина була не твереза.

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Кравченко заявив, що працівники поліції приїхали перевірити, що це за особа та на яких підставах перебуває там.

Попри всі претензії жителі будинку дали підряднику шанс виправити ситуацію.

“За тиждень він пообіцяв, що будуть повністю закінчені роботи по даху, це й перекриття, й подвійний шар даху. Після закінчення робіт по даху він повинен приступити до відшкодування наслідків затоплення квартир”, — сказав Кравченко.

Також він зобов’язав технагляд кожного дня проводити нагляд за будівництвом.

“Попросив представників правоохоронних органів після того, як ми будемо приймати та складати акт приймання робіт, повністю перевірити, зафіксувати чи немає порушень, розкрадання, чи відповідає якість проведених робіт відповідно до проекту кошторисної документації. Якщо через тиждень не виправляється ситуація, то ми скасовуємо з підрядником договір і я буду писати заяву до правоохоронних органів, щоб вони повністю перевірили та призначили судово-будівельну експертизу для того, щоб встановити наявність збитків, наслідків”, — заявив Кравченко.

Будинок на вулиці Ярославській, 14 мають завершити до кінця третього кварталу 2024 року. Урядом з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено 120 млн грн.

Кравченко розповів, що під час перевірки багатоквартирного будинку на вулиці Університетській, 2к з’ясувалося, що підрядник відстає на тиждень, проте це допустима затримка.

“Але до кінця року підрядник по графіку повинен закінчити цю відбудову. Значних порушень не виявлено. На сьогодні зауважень немає”, — сказав Кравченко.

На відбудову цього будинку з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено майже 12 млн грн.

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Також не виявлено порушень під час відбудови багатоквартирного будинку на вулиці Котляревського, 52а.

“Відповідно до проекту всі роботи повинні закінчитися у вересні 2024 року. Передбачає сума кошторису 69 млн грн. Але ми сьогодні почули зауваження та попередження від мешканців, що відповідно до проекту передбачено заміну комунікацій, водовідведення, водопостачання. З понеділка ми зробимо акт обстеження всіх квартир, всіх мереж водопостачання, водовідведення і якщо підтвердиться, що все перебуває в нормальному стані, то ми будемо проходити переекспертизу й будемо виключати ці роботи. Завдяки цим діям ми зекономимо бюджет на відновлення даного будинку”, — розповів Кравченко.

За результатами перевірки реконструкції дитсадка “Веснянка” на вулиці Полтавська, 5 встановлено, що підрядник йде за графіком виконання робіт, навіть трохи їх випереджає.

“Відбудовується пошкоджений дитсадок „Веснянка“, який був повністю зруйнований від рук російської армії. Проект передбачає будівництво 12 місяців з початку. Підрядник розпочав у вересні 2023 року. До 1 вересня він зобов’язаний побудувати повність дитячий садочок. Будівництво передбачає виділення коштів на суму 184 млн на два роки”, — сказав Кравченко.

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