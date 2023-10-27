Проверки восстановления многоэтажек в Ирпене: Кравченко рассказал об одном проблемном доме

Детали

Инспекция Киевской областной военной администрации выявила нарушения во время работ в многоквартирном доме на улице Ярославской, 14.

Представитель технадзора рассказал, что в доме затянули работы по кровле.

“Раскрыли кровлю, сделали мероприятия водоотвода, но они не совершенны — из-за чего затопило восемь квартир в доме”, — сказал представитель технадзора.

Кравченко заявил, что есть отставание от графика проведения работ на две недели из-за погодных условий.

“Затопило верхние квартиры у местных жителей, но мы проводили акт обследования, зафиксировали последствия. Подрядчик согласился и гарантировал, что возместит полностью эти последствия. Местные жители проговорили, что видели, что рабочие в нетрезвом состоянии находятся с большой вероятностью на рабочих местах”, — рассказал Кравченко.

По его словам, один совладелец предоставил возможность строителям проживать в своей квартире. Там было обнаружено лицо, которое не понятно или работает там, но есть подозрение, что человек был не трезв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киевщине стартовали комиссионные обследования восстанавливаемых объектов: Кравченко сообщил детали

Кравченко заявил, что сотрудники полиции приехали проверить, что это за лицо и на каких основаниях находится там.

Несмотря на все претензии жители дома дали подрядчику шанс исправить ситуацию.

“Через неделю он пообещал, что будут полностью закончены работы по крыше, это и перекрытия, и двойной слой крыши. После окончания работ по крыше он должен приступить к возмещению последствий затопления квартир”, — сказал Кравченко.

Также он обязал технадзор каждый день проводить надзор за строительством.

“Попросил представителей правоохранительных органов после того, как мы будем принимать и составлять акт приемки работ, полностью проверить, зафиксировать нет ли нарушений, хищения, соответствует ли качество проведенных работ в соответствии с проектом сметной документации. Если через неделю не исправляется ситуация, то мы отменяем с подрядчиком договор и я буду писать заявление в правоохранительные органы, чтобы они полностью проверили и назначили судебно-строительную экспертизу для того, чтобы установить наличие убытков, последствий”, — заявил Кравченко.

Дом на улице Ярославской, 14 должны завершить до конца третьего квартала 2024 года. Правительством из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено 120 млн грн.

Кравченко рассказал, что во время проверки многоквартирного дома на улице Университетской, 2к выяснилось, что подрядчик отстает на неделю, однако это допустимая задержка.

“Но до конца года подрядчик по графику должен закончить это восстановление. Значительных нарушений не выявлено. На сегодня замечаний нет”, — сказал Кравченко.

На восстановление этого дома из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено почти 12 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Буче восстанавливают многоэтажки, пострадавшие от российских оккупантов. Кравченко проверил как продолжаются работы

Также не выявлено нарушений во время восстановления многоквартирного дома на улице Котляревского, 52а.

“Согласно проекту все работы должны закончиться в сентябре 2024 года. Предусматривает сумма сметы 69 млн грн. Но мы сегодня услышали замечания и предупреждения от жителей, что в соответствии с проектом предусмотрена замена коммуникаций, водоотведения, водоснабжения. С понедельника мы сделаем акт обследования всех квартир, всех сетей водоснабжения, водоотведения и если подтвердится, что все находится в нормальном состоянии, то мы будем проходить переэкспертизу и будем исключать эти работы. Благодаря этим действиям мы сэкономим бюджет на восстановление данного дома”, — рассказал Кравченко.

По результатам проверки реконструкции детсада “Веснянка” на улице Полтавская, 5 установлено, что подрядчик идет по графику выполнения работ, даже немного их опережает.

“Восстанавливается поврежденный детсад „Веснянка“, который был полностью разрушен от рук российской армии. Проект предусматривает строительство 12 месяцев с начала. Подрядчик начал в сентябре 2023 года. К 1 сентября он обязан построить полностью детский сад. Строительство предусматривает выделение средств на сумму 184 млн на два года”, — сказал Кравченко.