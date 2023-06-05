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Перевірка укриттів у столиці: комісія КМВА відзвітувала про інспекцію в одному з районів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Під час перевірки укриттів в Шевченківському районі столиці комісія Київської міської військової адміністрації на чолі із першим заступником КМВА Володимиром Кидонем виявила низку недоліків. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу КМВА.

Перевірка укриттів у столиці: комісія КМВА відзвітувала про інспекцію в одному з районів

Деталі

"Третій день поспіль в столиці працює комісія КМВА. Вона перевіряє роботу районних адміністрацій, які мають забезпечити доступ населення до укриттів цивільного захисту", - зазначають у КМВА.

Як повідомляється, під час інспекції Шевченківського району Києва виявили недоліки, які переважно не є критичними. Приміром, в одній зі шкіл, де знаходиться сховище, не вистачає покажчиків руху та засобів пожежогасіння. Зазначається, що в новобудові поруч розташований паркінг, який слугує укриттям, але він не вказаний на цифровій мапі. Проте мешканці прилеглих навколо будинків спускаються туди під час повітряних тривог.

Ще одне укриття – виявилось зачиненим. За даними Київської міської військової адміністрації, власник підвалу – приватна особа, яка не надавала доступу до приміщення. Тому мешканці будинку не могли туди потрапити.

Представники комісії відкрили укриття силоміць. Невдовзі там проведуть ремонт.

Також в одному із об’єктів комунальної власності Володимир Кидонь наголосив на облаштуванні окремого укриття для малечі, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо

Після трагедії із загибеллю людей біля укриття у Києві під час ракетної атаки армії рф в Україні вже перевірили понад 50 тисяч бомбосховищ. За данними МВС, зачиненими з перевірених виявилися 9% укриттів, непридатними до використання - 23%.

5 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці безперешкодний доступ забезпечений до 90% укриттів. За його словами, 63% укриттів столиці перебувають у задовільному стані, а 37% - у незадовільному.

У Києві через додаток "Київ Цифровий" запустили можливість скаржитися на закриті укриття, як і на відсутність нормальних умов в укриттях.

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