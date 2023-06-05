Проверка укрытий в столице: комиссия КГВА отчиталась об инспекции в одном из районов

Детали

"Третий день подряд в столице работает комиссия КГВА. Она проверяет работу районных администраций, которые должны обеспечить доступ населения к укрытиям гражданской защиты", - отмечают в КГВА.

Как сообщается, во время инспекции Шевченковского района Киева обнаружили недостатки, которые в основном не являются критическими. К примеру, в одной из школ, где находится убежище, не хватает указателей движения и средств пожаротушения. Отмечается, что в новостройке рядом расположен паркинг, который служит укрытием, но он не указан на цифровой карте. Однако жители близлежащих вокруг домов спускаются туда во время воздушных тревог.

Еще одно укрытие – оказалось закрытым. По данным Киевской городской военной администрации, владелец подвала – частное лицо, которое не предоставляло доступа в помещение. Поэтому жители дома не могли туда попасть.

Представители комиссии открыли укрытие силой. Вскоре там проведут ремонт.

Также в одном из объектов коммунальной собственности Владимир Кидонь акцентировал на обустройстве отдельного укрытия для малышей, отмечается в сообщении.

Напомним

После трагедии с гибелью людей возле укрытия в Киеве во время ракетной атаки армии рф в Украине уже проверили более 50 тысяч бомбоубежищ. По данным МВД, закрытыми из проверенных оказались 9% укрытий, непригодными к использованию - 23%.

5 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице беспрепятственный доступ обеспечен к 90% укрытий. По его словам, 63% укрытий столицы находятся в удовлетворительном состоянии, а 37% - в неудовлетворительном.

В Киеве через приложение "Киев Цифровой" запустили возможность жаловаться на закрытые укрытия, как и на отсутствие нормальных условий в укрытиях.