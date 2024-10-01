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Переведення моряків рф у піхоту може свідчити про серйозний дефіцит кадрів - Плетенчук

Переведення моряків рф у піхоту може свідчити про серйозний дефіцит кадрів - Плетенчук

Київ • УНН

 • 13292 перегляди

Речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що переведення моряків рф у піхотні підрозділи може свідчити про серйозний дефіцит кадрів. Це може вказувати на деградацію російських військових ресурсів.

Якщо інформація про переведення моряків рф у піхотні підрозділи підтвердиться, це може свідчити про серйозний дефіцит кадрів і деградацію російських військових ресурсів. Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Якщо підтвердиться інформація щодо переводу військовослужбовців корабельного складу в сухопутні підрозділи, то це може свідчити лише про серйозну деградацію і про серйозний дефіцит кадрів. Фахівці, які відносяться до корабельного складу, потребують тривалого часу на підготовку

- розповів Плетенчук.

За його словами, у так званій "російській імперії" останній раз подібне було у часи Другої світової війни.

Поки що цю інформацію підтвердити не можемо, але якщо це правда, то це буде свідчити про те, що вони у складному стані, щодо особового складу

- додав він.

Нагадаємо 

За даними АТЕШ, у Курській області 810-а бригада морської піхоти рф втратила 70% особового складу. Серед втрат-військовослужбовці 3 роти 1 МСБ, командир роти узятий в полон бійцями ЗСУ.

Командир бригади морської піхоти рф покинув курську область і прибув до Севастополя - партизани 21.08.24, 12:50 • 28223 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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