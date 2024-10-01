Перевод моряков рф в пехоту может свидетельствовать о серьезном дефиците кадров - Плетенчук

Если информация о переводе моряков рф в пехотные подразделения подтвердится, это может свидетельствовать о серьезном дефиците кадров и деградации российских военных ресурсов. Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Если подтвердится информация о переводе военнослужащих корабельного состава в сухопутные подразделения, то это может свидетельствовать лишь о серьезной деградации и о серьезном дефиците кадров. Специалисты, которые относятся к корабельному составу, требуют длительного времени на подготовку - рассказал Плетенчук.

По его словам, в так называемой "российской империи" последний раз подобное было во времена Второй мировой войны.

Пока эту информацию подтвердить не можем, но если это правда, то это будет свидетельствовать о том, что они в сложном состоянии, относительно личного состава - добавил он.

Напомним

По данным АТЕШ, в Курской области 810-я бригада морской пехоты рф потеряла 70% личного состава. Среди потерь - военнослужащие 3 роты 1 МСБ, командир роты взят в плен бойцами ВСУ.

Командир бригады морской пехоты рф покинул курскую область и прибыл в Севастополь - партизаны