Перестрілка у Княжичах: суд знову відклав підготовче засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Броварський міськрайонний суд Київської області знову відклав підготовче судове засідання у справі службових осіб Нацполіції, які незаконно 4 грудня 2016 року застосували вогнепальну зброю у селі Княжичі на Київщині, внаслідок чого загинули співробітники поліції. Про це у коментарі журналісту УНН повідомили у прес-службі Броварського міськрайонного суду Київської області.
“Підготовче судове засідання відкладено на 4 жовтня 2019 року через зайнятість суддів в колегії у інших справах”, — сказали в прес-службі.
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Нагадаємо, 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського району сталася стрілянина між співробітниками поліції, в результаті якої загинули 5 правоохоронців.