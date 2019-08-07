Перестрелка в Княжичах: суд вновь отложил подготовительное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Броварской горрайонный суд Киевской области снова отложил подготовительное судебное заседание по делу должностных лиц Нацполиции, которые незаконно 4 декабря 2016 года применили огнестрельное оружие в селе Княжичи Киевской области, в результате чего погибли сотрудники полиции. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщили в пресс-службе Броварского горрайонного суда Киевской области.
"Подготовительное судебное заседание отложено на 4 октября 2019 года из-за занятости судей в коллегии по другим делам", - сказали в пресс-службе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В суд направили дело перестрелки правоохранителей в Княжичах
Напомним, 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского района произошла перестрелка между сотрудниками полиции, в результате которой погибли 5 правоохранителей.