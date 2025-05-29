Перешкод немає: Україна готова відкрити кластери переговорів з ЄС вже в червні

Україна зможе відкрити переговорний Кластер 1 щодо вступу до ЄС до кінця червня. Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий передає кореспондент УНН.

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На запитання, чи "маєте ви все ще надії на відкриття хоча б одного кластера переговорів про вступ до ЄС до кінця червня?", Тихий відповів:

Ми впевнені, що можемо цього досягти. Є достатньо волі - сказав речник МЗС України.

Він додав, що Україна просунулася вперед, вона готова відкрити переговорні кластери й "готова просувати процес вступу до ЄС".

Тихий також підкреслив, що "Україна виконує необхідні завдання, необхідну "домашню роботу", щоб отримати скринінг.

Ми вважаємо, що для цього кроку немає перешкод, і його можна зробити вже зараз. Ми продовжуватимемо співпрацю з усіма державами-членами ЄС. Я б сказав, що ми вже маємо широку згоду серед більшості держав-членів ЄС - зазначив він.

Раніше УНН писав, що єврокомісар з питань розширення Марта Кос вважає, що всі кластери у переговорах щодо вступу до ЄС з Україною можуть бути відкриті цього року, і оптимістично налаштована, що Кластер 1 можна буде відкрити ще в червні.