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Препятствий нет: Украина готова открыть кластеры переговоров с ЕС уже в июне

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Украина готова к открытию переговорного Кластера 1 по вступлению в ЕС до конца июня. В МИД уверены, что для этого шага нет препятствий, и его можно сделать уже сейчас.

Препятствий нет: Украина готова открыть кластеры переговоров с ЕС уже в июне

Украина сможет открыть переговорный Кластер 1 по вступлению в ЕС до конца июня. Об этом во время брифинга сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, "есть ли у вас все еще надежды на открытие хотя бы одного кластера переговоров о вступлении в ЕС до конца июня?", Тихий ответил: 

Мы уверены, что можем этого достичь. Есть достаточно воли

- сказал представитель МИД Украины.

Он добавил, что Украина продвинулась вперед, она готова открыть переговорные кластеры и "готова продвигать процесс вступления в ЕС".

Тихий также подчеркнул, что "Украина выполняет необходимые задачи, необходимую "домашнюю работу", чтобы получить скрининг.

Мы считаем, что для этого шага нет препятствий, и его можно сделать уже сейчас. Мы будем продолжать сотрудничество со всеми государствами-членами ЕС. Я бы сказал, что у нас уже есть широкое согласие среди большинства государств-членов ЕС

- отметил он.

Ранее УНН писал, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС с Украиной могут быть открыты в этом году, и оптимистично настроена, что Кластер 1 можно будет открыть еще в июне.

Алена Уткина

Алена Уткина

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