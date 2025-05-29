Препятствий нет: Украина готова открыть кластеры переговоров с ЕС уже в июне

Украина сможет открыть переговорный Кластер 1 по вступлению в ЕС до конца июня. Об этом во время брифинга сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает корреспондент УНН.

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На вопрос, "есть ли у вас все еще надежды на открытие хотя бы одного кластера переговоров о вступлении в ЕС до конца июня?", Тихий ответил:

Мы уверены, что можем этого достичь. Есть достаточно воли - сказал представитель МИД Украины.

Он добавил, что Украина продвинулась вперед, она готова открыть переговорные кластеры и "готова продвигать процесс вступления в ЕС".

Тихий также подчеркнул, что "Украина выполняет необходимые задачи, необходимую "домашнюю работу", чтобы получить скрининг.

Мы считаем, что для этого шага нет препятствий, и его можно сделать уже сейчас. Мы будем продолжать сотрудничество со всеми государствами-членами ЕС. Я бы сказал, что у нас уже есть широкое согласие среди большинства государств-членов ЕС - отметил он.

Ранее УНН писал, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС с Украиной могут быть открыты в этом году, и оптимистично настроена, что Кластер 1 можно будет открыть еще в июне.