Перенос ОІ-2020: президент МОКу заявив про масштаби фінансових збитків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах дав попередню оцінку масштабу збитків через перенесення літніх Олімпійських ігор в Токіо, інформує УНН з посиланням на "welt.de".
“Вартість перенесення ще тільки належить підрахувати. Однак вже зараз можна констатувати, що у МОК будуть додаткові витрати в кілька сотень млн. дол.”, — заявив Бах.
Нагадаємо, що Італія стала господарем Зимових ОІ-2026.
Як повідомляв УНН, МОК називав нові дати проведення “Олімпійських ігор-2020”.