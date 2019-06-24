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Італія виборола право на проведення зимових Олімпійських ігор-2026

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. На засіданні Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Лозанні було обрано місце проведення зимових Олімпійських ігор-2026, інформує УНН з посиланням на Іnsidethegames.

Італія виборола право на проведення зимових Олімпійських ігор-2026

Господарями головних зимових стартів чотириріччя стали Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Також на Олімпіаду претендував Стокгольм спільно з Оре, однак шведи не набрали потрібної кількості голосів.

За представників Італію було віддано 47 голосів проти 34-х у шведів, одна персона утрималась від голосування.

"Вітаємо Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Ми можемо розраховувати на видатні і стабільні зимові Олімпійські ігри в традиційній країні зимових видів спорту. Пристрасть і пізнання італійських уболівальників разом з досвідом організаторів створять ідеальну атмосферу для кращих спортсменів світу. На зимових Олімпійських іграх - 2026 будуть представлені знакові і красиві місця, які об'єднують пам'ятки сучасного європейського мегаполісу з класичною альпійською атмосферою", - відзначив голова МОКу Томас Бах.

Зауважимо, що захід у 2026 році стане другим в рамках зимових Олімпійських ігор, які пройдуть в Італії за останні 20 років після Турина 2006 року, і третім в цілому після того, як Кортіна виступила в якості господаря в 1956 році.

Додамо, зимові Олімпійські ігри в двох італійських містах пройдуть з 6 по 22 лютого, а зимові Паралімпійські ігри пройдуть з 6 по 15 березня.

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