Италия получила право на проведение зимних Олимпийских игр-2026
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. На заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне было выбрано место проведения зимних Олимпийских игр-2026, информирует УНН со ссылкой на Иnsidethegames.
Хозяевами главных зимних стартов четырехлетия стали Милан и Кортина д'Ампеццо. Также на Олимпиаду претендовал Стокгольм вместе с Оре, однако шведы не набрали нужного количества голосов.
За представителей Италию было отдано 47 голосов против 34-х у шведов, одна персона воздержалась от голосования.
"Поздравляем Милан и Кортина д'Ампеццо. Мы можем рассчитывать на выдающиеся и стабильные зимние Олимпийские игры в традиционной стране зимних видов спорта. Страсть и познания итальянских болельщиков вместе с опытом организаторов создадут идеальную атмосферу для лучших спортсменов мира. На зимних Олимпийских играх - 2026 будут представлены знаковые и красивые места, которые объединяют памятники современного европейского мегаполиса с классической альпийской атмосферой", - отметил глава МОК Томас Бах.
Заметим, что мероприятие в 2026 году станет вторым в рамках зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Италии за последние 20 лет после Турина 2006 года, и третьим в целом после того, как Кортина выступила в качестве хозяина в 1956 году.
Добавим, зимние Олимпийские игры в двух итальянских городах пройдут с 6 по 22 февраля, а зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.