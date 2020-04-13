Перенос ОИ-2020: президент МОК заявил о масштабах финансовых убытков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах дал предварительную оценку масштаба убытков из-за переноса летних Олимпийских игр в Токио, передает УНН со ссылкой на "welt.de".
“Стоимость переноса еще только предстоит подсчитать. Однако уже сейчас можно констатировать, что в МОК будут дополнительные расходы в несколько сотен млн. долл.”, — заявил Бах.
Напомним, что Италия стала хозяином Зимних ОИ-2026.
Как сообщал УНН, МОК называл новые даты проведения “Олимпийских игр-2020”.