Переніс інфаркт, інсульт та втратив зуби: український лікар Кір’яненко, який перебуває у російському полоні, потребує меддопомоги

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“Після перенесеного інфаркту, українець почав втрачати свідомість, з’явився ціаноз кінцівок та сильні набряки. Чоловік втратив вагу, а через втрату зубів має виражену деформацію нижньої частини черепа (щелепи). Стан здоров’я Ігоря Кір’яненка — критичний, адже загострилися й хронічні захворювання (пухлина підшлункової залози, цукровий діабет, недостатність сфінктера Одді та ін.). Нині чоловіка турбують інтенсивні болі в серці та нозі, адже українець отримав поранення у 2022 році через артобстріл. Він потребує операції, яку можна здійснювати тільки в умовах кардіохірургічного відділення, бо в іншому випадку людина може загинути”, — повідомив український омбудсмен.

Деталі

Ігоря Кір’яненка затримали сепаратисти у Донецьку 5 років тому. Від початку російського вторгнення він не міг виїхати на підконтрольну Україні територію, адже доглядав за паралізованою матір’ю та молодшим братом, який від народження має інвалідність.

У 2020 році росіяни звинуватили Ігоря Кір’яненка у проукраїнських поглядах та засудили на 12 років. Відомо, що нині він перебуває у Макіївській виправній колонії суворого режиму № 32.

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За даними Дмитра Лубінця росіяни приховують критичний стан українця від міжнародних організацій та не допускають жодних представників до нього. При цьому й самостійно не надають йому необхідної медичної допомоги.

Український омбудсмен підкреслив, що випадок з Кір’яненко не поодинокий. Росіяни перетворили знущання з ув’язнених українців у систему. Однак Україна не мовчатиме про це, і закликатиме й надалі світову спільноту допомогти повернути додому всіх цивільних українців.