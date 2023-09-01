Переніс інфаркт, інсульт та втратив зуби: український лікар Кір’яненко, який перебуває у російському полоні, потребує меддопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Український лікар Ігор Кір’яненко, який перебуває у російському полоні, потребує негайної меддопомоги. Під час незаконного утримання, він переніс інфаркт міокарда, інсульт та втратив усі зуби. Нині він потребує операції на серце. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, пише УНН.
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“Після перенесеного інфаркту, українець почав втрачати свідомість, з’явився ціаноз кінцівок та сильні набряки. Чоловік втратив вагу, а через втрату зубів має виражену деформацію нижньої частини черепа (щелепи). Стан здоров’я Ігоря Кір’яненка — критичний, адже загострилися й хронічні захворювання (пухлина підшлункової залози, цукровий діабет, недостатність сфінктера Одді та ін.). Нині чоловіка турбують інтенсивні болі в серці та нозі, адже українець отримав поранення у 2022 році через артобстріл. Він потребує операції, яку можна здійснювати тільки в умовах кардіохірургічного відділення, бо в іншому випадку людина може загинути”, — повідомив український омбудсмен.
Деталі
Ігоря Кір’яненка затримали сепаратисти у Донецьку 5 років тому. Від початку російського вторгнення він не міг виїхати на підконтрольну Україні територію, адже доглядав за паралізованою матір’ю та молодшим братом, який від народження має інвалідність.
У 2020 році росіяни звинуватили Ігоря Кір’яненка у проукраїнських поглядах та засудили на 12 років. Відомо, що нині він перебуває у Макіївській виправній колонії суворого режиму № 32.
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За даними Дмитра Лубінця росіяни приховують критичний стан українця від міжнародних організацій та не допускають жодних представників до нього. При цьому й самостійно не надають йому необхідної медичної допомоги.
Український омбудсмен підкреслив, що випадок з Кір’яненко не поодинокий. Росіяни перетворили знущання з ув’язнених українців у систему. Однак Україна не мовчатиме про це, і закликатиме й надалі світову спільноту допомогти повернути додому всіх цивільних українців.