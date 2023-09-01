Перенес инфаркт, инсульт и потерял зубы: украинский врач Кирьяненко, находящийся в российском плену, нуждается в медпомощи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинский врач Игорь Кирьяненко, который находится в российском плену, нуждается в немедленной медпомощи. Во время незаконного содержания, он перенес инфаркт миокарда, инсульт и потерял все зубы. Сейчас он нуждается в операции на сердце. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
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“После перенесенного инфаркта, украинец начал терять сознание, появился цианоз конечностей и сильные отеки. Мужчина потерял вес, а из-за потери зубов имеет выраженную деформацию нижней части черепа (челюсти). Состояние здоровья Игоря Кирьяненко — критическое, ведь обострились и хронические заболевания (опухоль поджелудочной железы, сахарный диабет, недостаточность сфинктера Одди и др.) Сейчас мужчину беспокоят интенсивные боли в сердце и ноге, ведь украинец получил ранения в 2022 году из-за артобстрела. Он нуждается в операции, которую можно осуществлять только в условиях кардиохирургического отделения, потому что в противном случае человек может погибнуть”, — сообщил украинский омбудсмен.
Детали
Игоря Кирьяненко задержали сепаратисты в Донецке 5 лет назад. С начала российского вторжения он не мог выехать на подконтрольную Украине территорию, тк ухаживал за парализованной матерью и младшим братом, который от рождения имеет инвалидность.
В 2020 году россияне обвинили Игоря Кирьяненко в проукраинских взглядах и осудили на 12 лет. Известно, что сейчас он находится в Макеевской исправительной колонии строгого режима № 32.
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По данным Дмитрия Лубинца россияне скрывают критическое состояние украинца от международных организаций и не допускают никаких представителей к нему. При этом и самостоятельно не оказывают ему необходимой медицинской помощи.
Украинский омбудсмен подчеркнул, что случай с Кирьяненко не единичный. Россияне превратили издевательства над заключенными украинцами в систему. Однако Украина не будет молчать об этом, и призывает мировое сообщество помочь вернуть домой всех гражданских украинцев.