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Переможець конкурсу мікрогрантів від Фонду “МХП-Громаді” у Воронівці надав місцевій криниці друге життя

Переможець конкурсу мікрогрантів від Фонду “МХП-Громаді” у Воронівці надав місцевій криниці друге життя

Київ • УНН

 • 788075 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Конкурсна комісія Фонду “МХП-Громаді” у рамках проєкту "Час діяти, Україно!" підтримала проєкт жителів Воронівки Вільшанської селищної ради Звенигородського району та надала їм мікрогрант для очищення місцевої криниці. Переможці вдало освоїли отримані кошти та оновили місцеву криницю, передає УНН.

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Деталі

Містяни очистили її від замулення та сторонніх предметів, оновили механізм підйому води, розчистили територію навколо криниці, декоративно облаштували верхнє кільце, накриття для криниці, навколо виклали тротуарну плитку та встановили лавки для відпочинку.

Цитата

“До робіт долучилися працівники старостинського округу, фельдшерського пункту та небайдужі жителі села. Консультативну та практичну допомогу надавали фахівці ГО "Екологічний рух Черкащини". Днями усі учасники проекту зібралися біля криниці, що отримала друге життя. Відкриття проекту стало справжнім невеличким святом для воронівців. А вода у криниці і справді смачна! Радіємо разом з вами!” – розповіли в “МХП-Громаді”.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності нараховує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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