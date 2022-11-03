Победитель конкурса микрогрантов от Фонда "МХП-Громаде" в Вороновке дал местному колодцу вторую жизнь

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Детали

Горожане очистили его от заиления и посторонних предметов, обновили механизм подъема воды, расчистили территорию вокруг колодца, декоративно обустроили верхнее кольцо, накрытие для колодца, вокруг выложили тротуарную плитку и установили скамейки для отдыха.

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“К работам присоединились работники старостинского округа, фельдшерского пункта и небезразличные жители села. Консультативную и практическую помощь оказывали специалисты ОО "Экологическое движение Черкасской области". На днях все участники проекта собрались возле колодца, который получил вторую жизнь. Открытие проекта стало настоящим небольшим праздником для вороновцев. А вода в колодце действительно вкусная! Радуемся вместе с вами!” – рассказали в “МХП-Громаде”.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.