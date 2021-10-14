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Перемогли за кількістю голосів: у ЮНЕСКО вирішили продовжити моніторинг ситуації в Криму

Київ • УНН

 • 22099 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Виконавча рада ЮНЕСКО прийняла рішення щодо продовження моніторингу ситуації в Криму попри супротив Росії. Про це повідомили перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Цитата

“Вітаю сьогоднішнє рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО щодо моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна). Сильний сигнал для російськоокупаційної влади — ЮНЕСКО тримає ситуацію з порушеннями прав людини у центрі уваги”, — написала у Twitter Джапарова.

Деталі

Як повідомив Андрій Єрмак, Росія “доклала колосальних зусиль, щоб питання не було проголосовано, а Крим зник із порядку денного ЮНЕСКО”.

“В результаті, Україна перемогла за кількістю голосів — 16:11 та поліпшила попередній результат — 15:13. Постійному представництву України при Раді Європи подяка за чудову роботу. Символічно, що це відбулося у День Захисників та Захисниць України. Наша дипломатія є набагато сильнішою, коли за її спиною стоять наші воїни”, — написав глава ОП.

Що було раніше

Як писав УНН, в МЗС переконані, що підтримка ЮНЕСКО є особливо важливою у контексті збереження культурної спадщини в умовах російської агресії та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, де розташовані безцінні пам’ятки української культури.

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