Перемогли за кількістю голосів: у ЮНЕСКО вирішили продовжити моніторинг ситуації в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Виконавча рада ЮНЕСКО прийняла рішення щодо продовження моніторингу ситуації в Криму попри супротив Росії. Про це повідомили перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
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“Вітаю сьогоднішнє рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО щодо моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна). Сильний сигнал для російськоокупаційної влади — ЮНЕСКО тримає ситуацію з порушеннями прав людини у центрі уваги”, — написала у Twitter Джапарова.
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Як повідомив Андрій Єрмак, Росія “доклала колосальних зусиль, щоб питання не було проголосовано, а Крим зник із порядку денного ЮНЕСКО”.
“В результаті, Україна перемогла за кількістю голосів — 16:11 та поліпшила попередній результат — 15:13. Постійному представництву України при Раді Європи подяка за чудову роботу. Символічно, що це відбулося у День Захисників та Захисниць України. Наша дипломатія є набагато сильнішою, коли за її спиною стоять наші воїни”, — написав глава ОП.
Що було раніше
Як писав УНН, в МЗС переконані, що підтримка ЮНЕСКО є особливо важливою у контексті збереження культурної спадщини в умовах російської агресії та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, де розташовані безцінні пам’ятки української культури.