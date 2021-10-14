Победили по количеству голосов: в ЮНЕСКО решили продолжить мониторинг ситуации в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение о продлении мониторинга ситуации в Крыму несмотря на сопротивление России. Об этом сообщили первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
Цитата
"Поздравляю сегодняшнее решение Исполнительного совета ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в Автономной Республике Крым (Украина). Сильный сигнал для российской оккупационной власти - ЮНЕСКО держит ситуацию с нарушениями прав человека в центре внимания", - написала в Twitter Джапарова.
Детали
Как сообщил Андрей Ермак, Россия "приложила колоссальные усилия, чтобы вопрос не был проголосован, а Крым исчез с повестки дня ЮНЕСКО".
"В результате, Украина победила по количеству голосов - 16:11 и улучшила предыдущий результат - 15:13. Постоянному представительству Украины при Совете Европы благодарность за прекрасную работу. Символично, что это произошло в День Защитников и защитниц Украины. Наша дипломатия намного сильнее, когда за ее спиной стоят наши воины", - написал глава ОП.
Что было раньше
Как писал УНН, в МИД убеждены, что поддержка ЮНЕСКО особенно важна в контексте сохранения культурного наследия в условиях российской агрессии и временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, где расположены бесценные памятники украинской культуры.