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The Guardian

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Перекинута статуя Ісуса, спалений американський прапор: у Нью-Йорку вандали напали на церкву

Київ • УНН

 • 18634 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Біля католицької церкви в Брукліні вандали розбили статую Ісуса і спалили американський прапор. Про це пише УНН з посиланням на New York Post.

Перекинута статуя Ісуса, спалений американський прапор: у Нью-Йорку вандали напали на церкву

Деталі

Невідома особа перестрибнула огорожу в церкві св. Афанасія на Бей-Парквей на 61-й вулиці в Бенсонхерсті і вчинила акт вандалізму.

Спеціальна група з питань злочину на ґрунті ненависті Нью-Йорка розслідує інцидент.

Цитата

“Це був справді акт ненависті, і сьогодні найсумніший день із моїх двадцяти років тут, у цій парафії”, — сказав пастор церкви Девід Кассато.

Нагадаємо

Вандали пошкодили меморіальний комплекс Хану Кубрату.

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