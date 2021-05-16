Перекинута статуя Ісуса, спалений американський прапор: у Нью-Йорку вандали напали на церкву

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Невідома особа перестрибнула огорожу в церкві св. Афанасія на Бей-Парквей на 61-й вулиці в Бенсонхерсті і вчинила акт вандалізму.

Спеціальна група з питань злочину на ґрунті ненависті Нью-Йорка розслідує інцидент.

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“Це був справді акт ненависті, і сьогодні найсумніший день із моїх двадцяти років тут, у цій парафії”, — сказав пастор церкви Девід Кассато.

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Вандали пошкодили меморіальний комплекс Хану Кубрату.