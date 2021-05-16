Переброшена статуя Иисуса, сожжен американский флаг: в Нью-Йорке напали на церковь

Детали

Неизвестный перепрыгнула забор в церкви св. Афанасия на Бэй-Парквэй на 61-й улице в Бенсонхерст и совершила акт вандализма.

Специальная группа по вопросам преступления на почве ненависти Нью-Йорка расследует инцидент.

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“Это был действительно акт ненависти, и сегодня самый печальный день из моих двадцати лет здесь, в этом приходе”, — сказал пастор церкви Дэвид кассата.

Напомним

Вандалы повредили мемориальный комплекс Хану Кубрату.