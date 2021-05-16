Переброшена статуя Иисуса, сожжен американский флаг: в Нью-Йорке напали на церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. У католической церкви в Бруклине вандалы разбили статую Иисуса и сожгли американский флаг. Об этом пишет УНН со ссылкой на New York Post.
Детали
Неизвестный перепрыгнула забор в церкви св. Афанасия на Бэй-Парквэй на 61-й улице в Бенсонхерст и совершила акт вандализма.
Специальная группа по вопросам преступления на почве ненависти Нью-Йорка расследует инцидент.
Цитата
“Это был действительно акт ненависти, и сегодня самый печальный день из моих двадцати лет здесь, в этом приходе”, — сказал пастор церкви Дэвид кассата.
Напомним
Вандалы повредили мемориальный комплекс Хану Кубрату.