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Вандали пошкодили меморіальний комплекс Хану Кубрату: у МЗС запевнили, що це не вплине на відносини з Болгарією

Київ • УНН

 • 22974 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Полтавщині невідомі пошкодили меморіальний комплекс на місці захоронення болгарського царя Хана Кубрата. У МЗС України заявили, що ця провокація не вплине на розвиток дружніх відносин України та Болгарії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужби поліції Полтавської області та МЗС.

Цитата:

"До поліції... 5 квітня звернувся староста села Мала Перещепина, Новосанжарської громади, та повідомив, що невідомі пошкодили меморіальний комплекс "Хану Кубрату". На місці події новосанжарські поліцейські встановили, що невідомі особи здійснили підкоп бетонної основи комплексу, в результаті чого пам’ятна стела впала“, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Йдеться про меморіальний комплекс на місці захоронення болгарського царя Хана Кубрата.

Повідомляється, що наразі поліція проводить пошукові заходи щодо встановлення осіб причетних до пошкодження меморіального комплексу.

Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України.

Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішуче засуджує акт вандалізму щодо меморіального знаку на місці поховання Хана Кубрата в селі Мала Перещепина Полтавської області.

“Правоохоронні органи вже розпочали розслідування з метою оперативного розкриття цього злочину та покарання винних у акті вандалізму. Ця провокація не вплине на розвиток дружніх відносин України та Болгарії, а сам меморіальний знак має бути якнайшвидше відновлений”, — зазначається в заяві МЗС.

Довідка

Хан Кубрат у VII столітті об’єднав болгар у союз, який назвали Великою Болгарією. У 1912 році біля села Мала Перещепина знайшли Перещепинський скарб — 75 кілограмів золотих та срібних речей. Разом зі скарбом виявили місце поховання Кубрата. На місці знахідки і встановили пам’ятну стелу.

Додамо

У Лисичанську на Луганщині вандал розмалював меморіал “Героям-добровольцям”.

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