Переговори України та РФ продовжуються, з хвилини на хвилину – третій раунд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На кордоні з Білоруссю незабаром почнеться третій раунд переговорів делегацій України і Росії. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише УНН.
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“Переговори між українською та російською делегаціями тривають. Через кілька хвилин почнеться третій раунд", - написав Подоляк у Twitter.
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За даними російських ЗМІ, переговори все ще тривають.
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Переговори проходять в районі українсько-білоруського кордону. На початку переговорів до учасників звернувся міністр закордонних справ Білорусі Вадим Макей.
До складу української делегації входять: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров і заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Ключове питання переговорів — "негайне припинення вогню і відведення військ з території України", повідомили в офісі Президента раніше.