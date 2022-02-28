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Переговори України та РФ продовжуються, з хвилини на хвилину – третій раунд

Переговори України та РФ продовжуються, з хвилини на хвилину – третій раунд

Київ • УНН

 • 286284 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. На кордоні з Білоруссю незабаром почнеться третій раунд переговорів делегацій України і Росії. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише УНН.

Цитата

“Переговори між українською та російською делегаціями тривають. Через кілька хвилин почнеться третій раунд", - написав Подоляк у Twitter.

Деталі

За даними російських ЗМІ, переговори все ще тривають.

Додамо

Переговори проходять в районі українсько-білоруського кордону. На початку переговорів до учасників звернувся міністр закордонних справ Білорусі Вадим Макей.

До складу української делегації входять: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров і заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключове питання переговорів — "негайне припинення вогню і відведення військ з території України", повідомили в офісі Президента раніше.

Українські Національні Новини

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