Переговори щодо газу між ЄС, Україною і Росією заплановані на 19 вересня — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Тристоронні переговори щодо газу між Європейською комісією, Україною та Росією заплановані на 19 вересня і відбудуться в Брюсселі. Про це з посиланням на джерело повідомив у Twitter журналіст брюссельської філії видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Тристоронні переговори по газу між Європейською комісією, Україною та Росією пройдуть у Брюсселі 19 вересня, відповідно до джерел", - написав журналіст.
Нагадаємо, раніше віцепрезидент Єврокомісії Марош Шевчович заявив, що провів переговори з міністром енергетики Росії Олександром Новаком і домовився з ним провести наступні тристоронні газові переговори в цьому місяці.
"Точна дата буде оголошена найближчим часом, після консультації з українською стороною", - повідомив він тоді в Twitter.