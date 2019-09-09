Переговоры по газу между ЕС, Украиной и Россией запланированы на 19 сентября – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Трехсторонние переговоры по газу между Европейской комиссией, Украиной и Россией запланированы на 19 сентября и состоятся в Брюсселе. Об этом со ссылкой на источник сообщил в Twitter журналист брюссельского филиала издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Трехсторонние переговоры по газу между Европейской комиссией, Украиной и Россией пройдет в Брюсселе 19 сентября, согласно источникам", - написал журналист.
Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович заявил, что провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком и договорился с ним провести следующие трехсторонние газовые переговоры в этом месяце.
"Точная дата будет объявлена в ближайшее время, после консультации с украинской стороной", - сообщил он тогда в Twitter.