Переговори України, Росії та ЄС щодо газу відбудуться до кінця вересня - президент ЄК
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Європейський союз і Росія домовилися провести наступні тристоронні переговори щодо газу в цьому місяці. Точна дата буде оголошена після консультацій з українською стороною. Про це в соцмережі Twitter повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчовіч, передає УНН.
“Добре поговорив з міністром енергетики Росії Новаком. Ми домовилися провести наступні тристоронні газові переговори в цьому місяці. Точна дата буде оголошена найближчим часом, після консультації з українською стороною”, — написав Марош Шефчович.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що українська делегація готова взяти участь в тристоронніх газових переговорах за участю представників Росії та Європейської комісії в вересні.