Україна готова взяти участь у газових переговорах з Росією і ЄС у вересні - Оржель
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Українська делегація готова взяти участь у тристоронніх газових перемовинах за участю представників Росії та Європейської комісії у вересні. Про це заявив під час розмови з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомили УНН у пресслужбі Міненерго.
"Українська делегація, яку я очолю, готова взяти участь у тристоронніх газових перемовинах уже цього місяця", - зазначив Оржель.
Під час розмови сторони відзначили, що співробітництво у сфері енергетики має залишатись одним із пріоритетів відносин України та ЄС, а також що інтеграція до енергетичних ринків ЄС сприятиме зміцненню енергетичної безпеки обох сторін.
Також сторони обговорили процес анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" та необхідність його найшвидшого завершення.
Нагадаємо, напередодні віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович провів телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем. За словами Шефчовича, йшлося про анбандлінг "Нафтогазу" і тристоронні газові переговори.
Після цього голова міненерго РФ Новак заявив, що представники міністерства енергетики РФ наступного тижня обговорять з Україною і Єврокомісією дату і місце проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.