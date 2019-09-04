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Україна готова взяти участь у газових переговорах з Росією і ЄС у вересні - Оржель

Україна готова взяти участь у газових переговорах з Росією і ЄС у вересні - Оржель

Київ • УНН

 • 11087 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Українська делегація готова взяти участь у тристоронніх газових перемовинах за участю представників Росії та Європейської комісії у вересні. Про це заявив під час розмови з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомили УНН у пресслужбі Міненерго.

"Українська делегація, яку я очолю, готова взяти участь у тристоронніх газових перемовинах уже цього місяця", - зазначив Оржель.

Під час розмови сторони відзначили, що співробітництво у сфері енергетики має залишатись одним із пріоритетів відносин України та ЄС, а також що інтеграція до енергетичних ринків ЄС сприятиме зміцненню енергетичної безпеки обох сторін.

Також сторони обговорили процес анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" та необхідність його найшвидшого завершення.

Нагадаємо, напередодні віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович провів телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем. За словами Шефчовича, йшлося про анбандлінг "Нафтогазу" і тристоронні газові переговори.

Після цього голова міненерго РФ Новак заявив, що представники міністерства енергетики РФ наступного тижня обговорять з Україною і Єврокомісією дату і місце проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.

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