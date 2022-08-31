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Переговори G20 щодо клімату в Індонезії завершилися без спільного комюніке. росія стала на заваді

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Переговори G20 щодо клімату на Балі в середу завершилися без спільного комюніке. Про це пише УНН посилаючись на AFP.

Переговори G20 щодо клімату в Індонезії завершилися без спільного комюніке. росія стала на заваді

Деталі

Одноденна зустріч на курортному острові завершилася тим, що Джакарта опублікує лише короткий виклад цілей форуму, відбиваючи розбіжності між його членами щодо того, як боротися зі зміною клімату.

На заключній прес-конференції міністр довкілля та лісового господарства Індонезії Сіті Нурбая Бакар заявила, що у резюме будуть докладно описані «спільні зобов'язання та спільні кроки форуму».

Джерело, близьке до зустрічі, сказало, що членам G20 «не вдалося прийти до спільного комюніке», і більшість країн розпочали свої виступи із засудження вторгнення росії в Україну, хоча під час виступу російського представника не було непорозумінь.

"Причина, яка з самого початку вбила комюніке, - це присутність росії сьогодні", - сказало джерело AFP.

Згідно зі списком учасників, з яким ознайомився AFP, Москва направила на переговори лише заступника міністра економічного розвитку.

На зустрічі були присутні спеціальний посланник президента США з клімату Джон Керрі, міністр клімату Великої Британії Алок Шарма та офіційні особи з Індії, Австралії, Італії, Бразилії, Японії, Південної Кореї та Європейського Союзу.

Китай — найбільше у світі джерело парникових газів — відправив лише віце-міністра екології та навколишнього середовища.

Зустріч була "прелюдією" до листопадового саміту лідерів G20, в якому, за словами президента Індонезії Джоко Відодо прийме участь володимир путін, незважаючи на ізоляцію Москви після вторгнення в Україну.

Контекст

Країни по всьому світу все частіше страждають від рекордної спеки, раптових повеней і посух — явищ, які, на думку вчених, стануть більш частими та інтенсивними через зміну клімату.

Дослідження, опубліковане цього місяця, показало, що за останні 40 років Арктика нагрівалася майже вчетверо швидше, ніж решта планети, що свідчить про те, що кліматичні моделі та уряди недооцінюють швидкість полярного нагріву.

Наступні переговори ООН щодо зміни клімату відбудуться у Шарм-ель-Шейху, Єгипет, у листопаді.

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