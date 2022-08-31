Переговоры G20 по климату в Индонезии завершились без общего коммюнике. россия помешала

Детали

Однодневная встреча на курортном острове завершилась тем, что Джакарта опубликует лишь краткое изложение целей форума, отражая разногласия между его членами по поводу того, как бороться с изменением климата.

На заключительной пресс-конференции министр окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбая Бакар заявила, что в резюме будут подробно описаны «общие обязательства и общие шаги форума».

Источник, близкий к встрече, сказал, что членам G20 «не удалось прийти к общему коммюнике», и большинство стран начали свои выступления по осуждению вторжения россии в Украину, хотя во время выступления российского представителя не было недоразумений.

"Причина, которая с самого начала убила коммюнике, – это присутствие россии сегодня", – сказал источник AFP.

Согласно списку участников, с которым ознакомился AFP, Москва направила на переговоры только замминистра экономического развития.

На встрече присутствовали специальный посланник президента США по климату Джон Керри, министр климата Великобритании Алок Шарма и официальные лица из Индии, Австралии, Италии, Бразилии, Японии, Южной Кореи и Европейского Союза.

Китай — самый большой в мире источник парниковых газов — отправил только вице-министра экологии и окружающей среды.

Встреча была "прелюдией" к ноябрьскому саммиту лидеров G20, в котором, по словам президента Индонезии Джоко Видодо примет участие владимир путин, несмотря на изоляцию Москвы после вторжения в Украину.

Контекст

Страны по всему миру все чаще страдают от рекордной жары, внезапных наводнений и засух — явлений, которые, по мнению ученых, станут более частыми и интенсивными из-за изменения климата.

Исследование, опубликованное в этом месяце, показало, что за последние 40 лет Арктика нагревалась почти в четыре раза быстрее, чем остальная планета, что свидетельствует о том, что климатические модели и правительства недооценивают скорость полярного нагрева.

Следующие переговоры ООН по изменению климата состоятся в Шарм-эль-Шейхе, Египет, в ноябре.