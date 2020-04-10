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Перегляди, помилки та "вибух" у ТікТок: підбили підсумки першого тижня “Всеукраїнської школи онлайн”

Перегляди, помилки та "вибух" у ТікТок: підбили підсумки першого тижня “Всеукраїнської школи онлайн”

Київ • УНН

 • 19586 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У понеділок стартував проєкт “Всеукраїнська школа онлайн”. Впродовж першого тижня у вільний доступ було викладено 165 уроків з 11 предметів для 5-11 класів. Лише на YouTube-каналі МОН уроки переглянули понад 3,5 млн глядачів. Міністерство освіти і науки зібрало короткі підсумки першого тижня роботи проєкту – тут і про прикрі помилки, і про вибух інтересу в ТikTok, і цікава статистика про те, хто та які саме уроки найбільше дивились на медіаресурсах МОН, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби відомства.

Уроки онлайн – актуальний та потрібний ресурс, особливо у період карантину

Уроки, викладені в межах проєкту, набули широкої популярності на всіх майданчиках, де транслювалися. Так, YouTube-канал МОН за добу набрав 50 тис підписників, наразі на нього підписано вже понад 160 тис осіб. Водночас за останні 5 днів відео на YouTube МОН набрали більш ніж 3,5 млн переглядів.

Мільйонні аудиторії також були на телеканалах, що транслювали уроки по всій території України.

Такий результат, на думку організаторів, перш за все свідчить про потребу в таких матеріалах під час карантину – адже це дає більше ресурсів для навчання вчителям, батькам та дітям.

Робота над помилками – важливий етап будь-якого розвитку

У низці відеоуроків, що вийшли впродовж останніх 5 днів, були помилки, які не вилучили з відео на етапі виробництва. Ситуація, коли в ефір виходить матеріал з помилками, – неприпустима. Основна причина цього – брак часу. Від ідеї створення курсу до першого виходу в ефір пройшло всього 2 тижні. Усі уроки виходили з продакшну вночі напередодні виходу в ефір – близько 30 відео на добу. За таких термінів на обов’язкову експертну перевірку уроків не вистачило часу.

Наразі всі, хто залучений до підготовки уроків, максимально працюють над тим, щоб з наступного тижня уникнути таких ситуацій. Зокрема, до перевірки уроків долучаться незалежні експерти, які зможуть переглядати відео та вносити правки до виходу в ефір.

Англійська мова – найпопулярніший предмет, і не лише серед дітей

Англійська мова – предмет, що став найбільш популярним одразу в 4-х класах (5, 6, 7 та 8 кл.).

Статистика YouTube-каналу МОН також свідчить, що ці уроки дивляться не лише учні, а й дорослі. Так, більшість акаунтів, з яких заходять саме на уроки англійської мови, належать особам з 18 до 54 років. Наприклад, відео уроку з англійської мови для 8 класу, де розбиралася тема “Present Simple”, переглянули 83,8 тис разів. 79,5% аудиторії цього відео – це люди віком від 18 до 54 років, аудиторія від 13 до 17 років – лише 13%. Це можна пояснити тим, що діти можуть переглядати уроки з акаунтів батьків, однак для інших відео частка “дорослих” серед глядачів значно менша. Так, урок з української мови для 9 класу на тему “Складне речення” подивилися 66,4 тис. разів. 23,2% аудиторії цього відео – діти віком з 13 до 17 років.

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Отже, можна зробити висновок, що відеоуроки стали в нагоді не лише учням, а й дорослим, які прагнуть до саморозвитку.

Руханка підірвала YouTube та TikTok

Руханки стали найбільш популярними відео Всеукраїнської школи онлайн – у рейтингу переглядів за перший, другий та третій день руханки посідають перші три сходинки найпопулярніших відео на YouTube-каналі МОН. Сумарно в них понад півмільйона переглядів.

Популярність цих відео вийшла за межі YouTube та телеканалів і підірвала TikTok. Якщо ввести хештег #руханка в ТікТок, можна побачити відео з охопленням в 9,4 млн осіб. Підлітки записують смішні відео про те, як вони займаються на карантині, коментують зірок, що брали участь у зйомках, та пропонують свої варіанти руханок.

“3 роки тому я започаткувала руханки у Новопечерській школі й це стало одним із найулюбленіших видів розминки для дітей! Проводила тренінг для вчителів у Львові, як придумувати руханки, якщо ти не вчитель танців! А тепер така неймовірна кількість дітей знімають руханки і викладають свої відео. Круто, що дітям подобається займатись спортом!”, – відзначає Анна Домніч, вчитель, що проводить руханки у Всеукраїнській школі онлайн.

Більш ніж половина глядачів дивиться уроки з телефону

53,3% глядачів дивляться уроки на YouTube-каналі МОН з телефону, і лише 37,3% – з комп’ютера. Хоч це і відповідає загальним тенденціям цієї відеоплатформи, однак це руйнує міф про те, що смартфон непридатний для навчання.

У відомстві нагадали, що уроки транслюються щодня з понеділка по п’ятницю щонайменше до кінця карантину. Кожного дня вони починаються о 10:00.

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