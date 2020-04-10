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Просмотры, ошибки и "взрыв" в ТикТок: подвели итоги первой недели "Всеукраинской школы онлайн"

Просмотры, ошибки и "взрыв" в ТикТок: подвели итоги первой недели "Всеукраинской школы онлайн"

Киев  •  УНН

 • 19504 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В понедельник стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". В течение первой недели в свободный доступ было выложено 165 уроков по 11 предметам для 5-11 классов. Только на YouTube-канале МОН уроки посмотрели более 3,5 млн зрителей. Министерство образования и науки собрало краткие итоги первой недели работы проекта - здесь и о досадных ошибках, и о взрыве интереса в ТikTok, и интересная статистика о том, кто и какие уроки больше смотрели на медиаресурсах МОН, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Уроки онлайн — актуальный и нужный ресурс, особенно в период карантина

Уроки, изложенные в рамках проекта, приобрели широкую популярность на всех площадках, где транслировались. Так, YouTube-канал МОН за сутки набрал 50 тыс. подписчиков, на него подписано уже более 160 тысяч человек. В то же время за последние 5 дней видео на YouTube МОН набрали более 3,5 млн просмотров.

Миллионные аудитории также были на телеканалах, что транслировали уроки по всей территории Украины.

Такой результат, по мнению организаторов, прежде всего свидетельствует о необходимости в таких материалах во время карантина — ведь это дает больше ресурсов для обучения учителям, родителям и детям.

Работа над ошибками — важный этап любого развития

В ряде видеоуроков, вышедших за последние 5 дней, были ошибки, которые не изъяли из видео на этапе производства. Ситуация, когда в эфир выходит материал с ошибками, — недопустима. Основная причина этого — нехватка времени. От идеи создания курса к первому выходу в эфир прошло всего 2 недели. Все уроки выходили из продакшна ночью накануне выхода в эфир — около 30 видео в сутки. При таких сроках на обязательную экспертную проверку уроков не хватило времени.

Сейчас все, кто вовлечен в подготовку уроков, максимально работают над тем, чтобы со следующей недели избежать таких ситуаций. В частности, к проверке уроков присоединятся независимые эксперты, которые смогут просматривать видео и вносить правки к выходу в эфир.

Английский язык — самый популярный предмет, и не только среди детей

Английский язык — предмет, который стал самым популярным сразу в 4-х классах (5, 6, 7 и 8 кл.).

Статистика YouTube-канала МОН также свидетельствует, что эти уроки смотрят не только ученики, но и взрослые. Так, большинство аккаунтов, с которых заходят именно на уроки английского языка, принадлежат лицам от 18 до 54 лет. Например, видео урока по английскому языку для 8 класса, где разбиралась тема “Present Simple”, просмотрели 83,8 тыс раз. 79,5% аудитории этого видео — это люди в возрасте от 18 до 54 лет, аудитория от 13 до 17 лет — только 13%. Это можно объяснить тем, что дети могут просматривать уроки из аккаунтов родителей, однако для других видео доля “взрослых” среди зрителей значительно меньше. Так, урок по украинскому языку для 9 класса на тему “Сложное предложение” посмотрели 66,4 тыс. раз. 23,2% аудитории этого видео — дети с 13 до 17 лет.

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Итак, можно сделать вывод, что видеоуроки пригодились не только ученикам, но и взрослым, которые стремятся к саморазвитию.

Зарядка подорвала YouTube и TikTok

Зарядки стали наиболее популярными видео Всеукраинской школы онлайн — в рейтинге просмотров за первый, второй и третий день зарядки занимают первые три строчки самых популярных видео на YouTube-канале МОН. Суммарно у них более полумиллиона просмотров.

Популярность этих видео вышла за пределы YouTube и телеканалов и подорвала TikTok. Если ввести хэштег зарядка в ТикТок, можно увидеть видео с охватом в 9,4 млн человек. Подростки записывают смешные видео о том, как они занимаются на карантине, комментируют звезд, участвовавших в съемках, и предлагают свои варианты зарядок.

“3 года назад я начала зарядки в Новопечерской школе и это стало одним из самых любимых видов разминки для детей! Проводила тренинг для учителей во Львове, как придумывать зарядки, если ты не учитель танцев! А теперь такое невероятное количество детей снимают зарядки и выкладывают свои видео. Круто, что детям нравится заниматься спортом!” - отмечает Анна Домнич, учитель, который зарядки подвижные во Всеукраинской школе онлайн.

Более половины зрителей смотрит уроки с телефона

53,3% зрителей смотрят уроки на YouTube-канале МОН с телефона, и только 37,3% — с компьютера. Хоть это и соответствует общим тенденциям этой видеоплатформы, однако это разрушает миф о том, что смартфон непригоден для обучения.

В ведомстве напомнили, что уроки транслируются ежедневно с понедельника по пятницу минимум до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00.

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