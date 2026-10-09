Передзамовлення METRO 2039 стартує наступного тижня
Київ • УНН
4A Games і Deep Silver відкриють передзамовлення Metro 2039 наступного тижня. Колекційне видання міститиме копію шолома героя.
Українська студія-розробник комп’ютерних ігор 4A Games спільно з Deep Silver оголосили про старт передзамовлення майбутнього шутера METRO 2039, який має відбутися наступного тижня. Про це повідомили розробники в Instagram, передає УНН.
Деталі
Попередні замовлення стартують наступного тижня - не забудьте зареєструвати свою зацікавленість у колекційному виданні METRO 2039, щоб першими дізнатися, де можна його придбати
Зазначимо, раніше розробники анонсували вихід колекційного видання, яке дасть змогу по-справжньому доторкнутися до цього світу - з автентичною, майстерно виготовленою копією загадкового шолома Чужинця, вкритого слідами боїв.
Тобто, разом з грою геймери отримають і шолом головного героя. Вартість колекційного видання не вказується, проте, за даними ЗМІ, вартість може сягати до 300 доларів.
Доповнення
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