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Передзамовлення METRO 2039 стартує наступного тижня

Київ • УНН

 • 322 перегляди

4A Games і Deep Silver відкриють передзамовлення Metro 2039 наступного тижня. Колекційне видання міститиме копію шолома героя.

Передзамовлення METRO 2039 стартує наступного тижня

Українська студія-розробник комп’ютерних ігор 4A Games спільно з Deep Silver оголосили про старт передзамовлення майбутнього шутера METRO 2039, який має відбутися наступного тижня. Про це повідомили розробники в Instagram, передає УНН.

Деталі

Попередні замовлення стартують наступного тижня - не забудьте зареєструвати свою зацікавленість у колекційному виданні METRO 2039, щоб першими дізнатися, де можна його придбати

- йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше розробники анонсували вихід колекційного видання, яке дасть змогу по-справжньому доторкнутися до цього світу - з автентичною, майстерно виготовленою копією загадкового шолома Чужинця, вкритого слідами боїв.

Тобто, разом з грою геймери отримають і шолом головного героя. Вартість колекційного видання не вказується, проте, за даними ЗМІ, вартість може сягати до 300 доларів.

Доповнення

У квітні українська компанія 4A Games спільно з Deep Silver офіційно анонсувала Metro 2039, а також випустила трейлер гри.

4A Games та Deep Silver представили на Gamescom-2026 новий трейлер "Metro 2039".

Шутер "Metro 2039" отримав нагороду "Best Visuals" на щорічній міжнародній виставці відеоігор Gamescom-2026.

Студія 4A Games та Deep Silver анонсували вихід нового шутера "Metro 2039" 4 лютого наступного року.

Майбутній український шутер Metro 2039, вихід якого очікується у лютому наступного року, від студій 4A Games та Deep Silver номіновано на премію Golden Joystick Awards у номінації "Найочікуваніша гра". Фанати серії можуть проголосувати до 23 жовтня.

4A Games спільно з Deep Silver анонсували масштабне оновлення для серії Metro 2033 та Last Light на честь продажу 50 млн копій ігор серії у всьому світі.

Павло Башинський

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