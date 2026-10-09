Предзаказ METRO 2039 стартует на следующей неделе

Украинская студия-разработчик компьютерных игр 4A Games совместно с Deep Silver объявили о старте предварительного заказа будущего шутера METRO 2039, который должен состояться на следующей неделе. Об этом сообщили разработчики в Instagram, передает УНН.

Предварительные заказы стартуют на следующей неделе — не забудьте зарегистрировать свою заинтересованность в коллекционном издании METRO 2039, чтобы первыми узнать, где можно будет его приобрести