Предзаказ METRO 2039 стартует на следующей неделе
Киев • УНН
4A Games и Deep Silver откроют предзаказ Metro 2039 на следующей неделе. Коллекционное издание будет содержать копию шлема героя.
Украинская студия-разработчик компьютерных игр 4A Games совместно с Deep Silver объявили о старте предварительного заказа будущего шутера METRO 2039, который должен состояться на следующей неделе. Об этом сообщили разработчики в Instagram, передает УНН.
Детали
Предварительные заказы стартуют на следующей неделе — не забудьте зарегистрировать свою заинтересованность в коллекционном издании METRO 2039, чтобы первыми узнать, где можно будет его приобрести
Отметим, ранее разработчики анонсировали выход коллекционного издания, которое позволит по-настоящему прикоснуться к этому миру — с аутентичной, искусно изготовленной копией загадочного шлема Чужака, покрытого следами сражений.
То есть вместе с игрой геймеры получат и шлем главного героя. Стоимость коллекционного издания не указывается, однако, по данным СМИ, она может достигать 300 долларов.
Дополнение
В апреле украинская компания 4A Games совместно с Deep Silver официально анонсировала Metro 2039, а также выпустила трейлер игры.
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