Передавав загарбникам локації опорних пунктів ЗСУ на Донеччині: викрито ще одного ворожого поплічника

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора воєнної розвідки росії. Він шпигував за локаціями українських військ, які тримають оборону на Лиманському напрямку. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

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Зазначається, що зловмисником виявився 44-річний місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно залучила через його знайому, котра проживає на території країни-агресора.

У подальшому жінка виконувала функції "зв’язкової" та передавала розвіддані від інформатора до головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру).

Насамперед окупанти намагалися виявити геолокації взводних опорних пунктів ЗСУ в районі Лимана. Для виконання цього завдання фігурант обходив місцевість поблизу передової, де приховано фіксував пункти базування українських військ, - йдеться у повідомленні.

Зловмисник передавав отримані відомості "зв’язковій" у вигляді текстових повідомлень.

Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на прорив оборони українських захисників.

Співробітники СБУ завчасно викрили інформатора, задокументували його злочинні дії і затримали у власному помешканні.

Під час обшуків в оселі затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо

У Запоріжжі СБУ затримала ІТ-фахівця, який працював на гру рф. Він використовував свою квартиру як "спостережний пост", відстежуючи позиції ЗСУ та передаючи дані окупантам.