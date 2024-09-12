Передавал захватчикам локации опорных пунктов ВСУ в Донецкой области: разоблачен еще один вражеский приспешник

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного информатора военной разведки россии. Он шпионил за локациями украинских войск, которые держат оборону на Лиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что злоумышленником оказался 44-летний местный житель, которого российская спецслужба дистанционно привлекла через его знакомую, которая проживает на территории страны-агрессора.

В дальнейшем женщина выполняла функции "связной" и передавала разведданные от информатора в главное управление генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру).

Прежде всего оккупанты пытались выявить геолокации взводных опорных пунктов ВСУ в районе Лимана. Для выполнения этой задачи фигурант обходил местность вблизи передовой, где скрыто фиксировал пункты базирования украинских войск, - говорится в сообщении.

Злоумышленник передавал полученные сведения "связной" в виде текстовых сообщений.

Разведданные нужны были оккупантам для подготовки новых наступательных операций, направленных на прорыв обороны украинских защитников.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили информатора, задокументировали его преступные действия и задержали в собственном доме.

Во время обысков в доме задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним

В Запорожье СБУ задержала ИТ-специалиста, который работал на игру рф. Он использовал свою квартиру как "наблюдательный пост", отслеживая позиции ВСУ и передавая данные оккупантам.